UE está preocupada com o impeachment na Romênia A União Europeia questionou nesta terça-feira a velocidade com que a Suprema Corte da Romênia confirmou o impeachment do presidente Traian Basescu. O presidente da Comissão Europeia, Manuel Barroso, pediu para reunir-se com o primeiro-ministro romeno, Victor Ponta, em Bruxelas, na quinta-feira, para esclarecer a situação.