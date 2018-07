UE estuda elevar repasse a agências na África A fome em algumas regiões da Somália representa uma chance para a busca por um acordo de paz no conturbado país africano, afirmou hoje em Genebra a comissária europeia de ajuda humanitária, Kristalina Georgieva. "Talvez nós devêssemos olhar para essa crise como uma oportunidade para atrair mais a atenção do mundo para o que acontece na Somália", disse ela, em entrevista concedida hoje à Associated Press. A comissária informou que a União Europeia (UE) tem planos de elevar os repasses às agências humanitárias envolvidas na ajuda às mais de 11 milhões de pessoas afetadas pela seca e pela fome na região conhecida como Chifre da África.