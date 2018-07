UE estuda mais sanções contra Síria e Irã

Falando a repórteres no fim de uma reunião de ministros de Relações Exteriores da UE em Chipre, Catherine pediu que os grupos de oposição formem uma frente unida contra o regime de Assad, a fim de fazer com todos os sírios se sintam seguros quanto ao futuro.

Quanto ao Irã, ela acrescentou que "fará tudo o que puder" para garantir que o Irã cumpra com as suas obrigações com relação ao seu programa nuclear. As informações são da Dow Jones.