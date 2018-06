UE estudar aliviar sanções contra pessoas próximas a ex-presidente da Ucrânia

A UE pode retirar quatro pessoas da sua lista de altos funcionários do governo ucraniano, que eram investigados por uso indevido de dinheiro público, afirmaram diplomatas. O bloco deverá também estender por três meses o congelamento de bens imposto a outras quatro pessoas da lista, incluindo o filho mais novo de Yanukovych, Viktor Viktorovych. A medida dará às autoridades ucranianas algumas semanas a mais para fornecer evidências críveis contra os acusados. As sanções contra 14 pessoas da lista, incluindo o ex-presidente, deverão ser estendidas por um prazo adicional de 12 meses.

Os congelamentos dos ativos foi imposto em 5 de março de 2014, durante um período caótico na Ucrânia, depois que o ex-presidente fugiu do país no fim de fevereiro em meio a protestos em massa nas ruas. As proibições vencem depois de um ano.

Autoridades da União Europeia reconheceram que a decisão sobre as sanções foi tomada rapidamente depois da identificação de suspeitos por Kiev por medo de que os bens roubados fossem levados para fora do país quando o governo de Yanukovych caiu. As pessoas da lista deveriam ser investigadas na Ucrânia. No entanto, há meses tem havido uma crescente frustração entre os funcionários da UE que pressionam o governo ucraniano a apresentar provas claras contra parte dos suspeitos. Fonte: Dow Jones Newswires.