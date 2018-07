UE faz reunião emergencial para debater sobre E.coli

Hoje, o chefe do setor de Saúde da UE lançou uma advertência à Alemanha pelas prematuras - e incorretas - conclusões sobre a origem da contaminação de alimentos que causou temor em toda a Europa e afetou exportações de agricultores. John Dalli, Comissário de Saúde e Política de Consumidores, afirmou ao Parlamento da UE em Estrasburgo que esse tipo de informação deve ser respaldada cientificamente e demonstrada antes de ser tornada pública.

Nos últimos dias, a Alemanha primeiro acusou os pepinos espanhóis, depois brotos de feijão alemães, antes de pedir desculpa por ter mencionado os dois produtos incorretamente como fontes do surto da E.coli. Segundo o site da BBC, Dalli disse também que o problema está concentrado no norte da Alemanha, portanto não é necessário haver controles por toda a Europa. As informações são da Associated Press.