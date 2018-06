UE impõe sanções contra chefe do exército russo

Além de Gerasimov, outras 14 pessoas foram incluídas hoje em uma lista de líderes russos e ucranianos que enfrentam medidas punitivas por ajudar a violar a integridade territorial da Ucrânia. No total, 48 pessoas já estão na lista, que os proíbe de viajar pela UE e estabelece o congelamento dos bens.

Gerasimov, que também é primeiro vice-ministro de Defesa da Rússia, tem relações significativas com o Ocidente. Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm falado com ele regularmente.

A UE também vai impor sanções contra outros nomes importantes ligados ao Kremlin, como o vice-premiê da Rússia, Dmitry Kozak, a vice-presidente da Duma, a Cãmara baixa do Parlamento, Ludmila Shetsova, e o chefe da Diretoria Geral de Inteligência, Igor Sergun. Fonte: Dow Jones Newswires.