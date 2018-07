UE inicia conversas para adesão de Montenegro

Apesar da crise financeira, entrar para a UE permanece como o objetivo de todas as nações dos Balcãs que ainda não integram o bloco. A Croácia finalizou as negociações recentEmente, e sua entrada está programada apra o ano que vem. Outros Estados dos Balcãs, Albânia, Bósnia, Macedônia e Sérvia, estão em variados estágios do processo de adesão.

Uma vez que o país candidato é aprovado para negociações, precisa adequar-se a 35 "capítulos, áreas onde precisa aprovar regras e legislação da UE. A maioria dos capítulos lida com questões econômicas ligadas ao complexo mercado interno do bloco. Outros cobrem áreas como direitos humanos, independência do judiciário e corrupção.

O bloco afirmou que vai adotar uma nova abordagem com Montenegro, focando imediatamente na justiça e direitos humanos, em vez de deixar esses assuntos espinhosos para o fim. A UE foi criticada por permitir a adesão da Bulgária e Romênia, em 2007, apesar de atrasos nas reformas do judiciário e no combate À corrupção e ao crime organizado. As informações são da Associated Press.