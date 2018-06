UE levanta parte das sanções contra o Irã

A suspensão parcial das sanções pelos próximos seis meses foi aprovada hoje durante uma reunião de chanceleres da UE em Bruxelas. A decisão entrará em vigor assim que for registrada em ata, o que deve acontecer ainda hoje, segundo uma fonte no bloco

Ao término da reunião, o secretário de Exterior do Reino Unido, William Hague, qualificou "um marco importante" o acordo obtido no fim do ano passado em torno do futuro do programa nuclear iraniano.

Mais cedo, o Irã interrompeu seus trabalhos de enriquecimento de urânio mais sensíveis como parte de um importante acordo fechado com as principais potências internacionais, aliviando os temores sobre o programa nuclear do país e abrindo caminho para o levantamento parcial de sanções, anunciaram a Organização das Nações Unidas (ONU) e o governo iraniano.

Segundo a emissora de televisão estatal iraniana, autoridades interromperam o enriquecimento de urânio a 20% ao desconectarem as cascatas de centrífugas de enriquecimento de urânio em Natanz.

"A produção de urânio a 20% foi interrompida com o corte das ligações que alimentam as cascatas nesta instalação", informou a emissora.

Relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ligada à ONU, confirmou que as centrífugas foram desconectadas. Fonte: Associated Press.