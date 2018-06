UE nomeia bancos da Rússia atingidos por sanções A União Europeia anunciou nesta quinta-feira uma lista com o nome de cinco bancos da Rússia que sofrerão sanções do bloco. As instituições financeiras envolvidas são as maiores do país: Sberbank, Gazprombank, Rosselkhozbank, VEB e VTB Bank, nos quais o governo russo possui participação.