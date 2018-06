UE oferece US$ 42 milhões ao Líbano para atender refugiados sírios

O comissário europeu para ajuda humanitária e gestão de crises, Christos Stylianides, fez o anúncio neste sábado, após se encontrar com o primeiro-ministro libanês, Tammam Salam, em Beirute. Stylianides então viajou até a região do vale de Bekaa, para se encontrar com os refugiados sírios que têm se abrigado em pequenos campos.

"O Líbano não está sozinho", disse ele a repórteres. "A União Europeia está ao lado do governo e do povo libanês."

Segundo a agência da Organização das Nações Unidas para refugiados, o Líbano recebeu ao menos 1,15 milhão de refugiados fugindo da guerra civil na Síria. O número corresponde a um quarto da população total do país, que tem 4,5 milhões de habitantes. Fonte: Associated Press.