UE pede à ONU rápida divulgação de inquérito sobre Síria

Em tom enérgico, o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, disse a jornalistas em São Petersburgo, onde participa da reunião de cúpula do Grupo dos 20 (G-20, que reúne as nações mais industrializadas e as principais potências emergentes do mundo), que o episódio "foi uma violação flagrante do direito internacional e um crime contra a humanidade".

Van Rompuy pediu rapidez da ONU para que a comunidade internacional possa decidir como responder ao ataque, mas insistiu na busca por uma solução política para a guerra civil síria e acrescentou que ainda é cedo demais para se optar pela via militar. Fonte: Associated Press.