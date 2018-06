UE pede libertação de jornalista francês sequestrado pelas Farc

BOGOTÁ - A Alta Representante dos Assuntos Exteriores da União Europeia (UE), Catherine Ashton, pediu nesta quarta-feira, 2, às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que entreguem o jornalista francês Romeo Langlois como prova de que o grupo parou de praticar sequestros.

Ela recordou, por meio de um comunicado, que recentemente o grupo guerrilheiro anunciou sua renúncia ao sequestro como forma de obter dinheiro ou de fazer pressão política. "A este respeito, no caso do senhor Langlois, um civil, constitui agora uma prova de sinceridade para a guerrilha", concluiu.

Ashton ainda reiterou seu pedido às Farc para que "prestem finalmente atenção à demanda do povo colombiano por uma paz sustentável no país, na democracia, e com pleno respeito dos direitos humanos".

O francês desapareceu no último sábado, 29, depois de viajar com militares para uma operação de destruição de laboratórios de cocaína em uma zona rural no estado de Caquetá, quando houve um confronto com as Farc.

Um membro da guerrilha teria entrado em contato com um correspondente da rádio colombiana Caracol recentemente e explicado que o jornalista foi detido por portar capacete e colete do Exército, mas que ele obteve cuidados médicos e passa bem.

