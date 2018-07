UE pode compensar produtores afetados por bactéria

O porta-voz afirmou que as opções incluem possibilidades existentes na política agrícola comum, na qual produtores de associações têm direito a um cofinanciamento da UE, limitado a 5% do valor da produção a cada ano. Estados membros do bloco também poderão distribuir ajuda aos agricultores, mas qualquer quantia superior a 7.500 euros por produtor durante três anos precisaria ser aprovada por autoridades de competitividade da UE, acrescentou o porta-voz.

A comissão europeia também espera resolver a situação com o governo russo, que proibiu a importação de vegetais frescos do bloco, antes da cúpula entre UE e Rússia, marcada para a próxima quinta-feira. "Nós achamos que a abordagem russa foi desproporcional", afirmou uma porta-voz. "Esperamos encontrar uma solução antes da cúpula." As informações são da Dow Jones.