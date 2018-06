UE prepara novas sanções contra Síria e mira indústria de armas

As fontes garantiram que os governos da UE chegaram a um acordo preliminar sobre as medidas que tentam sufocar as necessidades de dinheiro de Assad para financiar seus militares que tentam conter uma revolta popular de mais de 18 meses contra o seu regime.

As novas sanções serão formalmente aprovadas em uma reunião de ministros de Relações Exteriores da UE em Luxemburgo na segunda-feira e terão como objetivo as companhias aéreas sírias, sua indústria de armas e o governo, segundo os diplomatas.

A decisão por novas sanções acontece no momento em que o Ocidente enfrenta problemas para encontrar uma solução para pôr fim à violência na Síria, ou formular sanções que poderiam ter um impacto significativo sobre o governo sírio e obrigá-lo a acabar com a violência contra os rebeldes.

Cerca de 30.000 pessoas morreram, segundo estimativas, em mais de 18 meses de enfrentamentos.

