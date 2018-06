UE pressiona por acordo de gás entre Rússia e Ucrânia A União Europeia aplica pressão máxima na Rússia e na Ucrânia em encontro oficial em Bruxelas nesta quarta-feira, na tentativa de chegar a um acordo sobre o fornecimento de gás natural. Com o fim do mandato do diretor de energia do grupo, Günther Oettinger, na semana que vem, a reunião pode ser decisiva para que o acerto entre os países garanta o aquecimento em países europeus durante o inverno.