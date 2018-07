UE pressiona Ucrânia a rever prisão de Yulia

A imprensa ucraniana publicou ontem fotos que mostram hematomas no corpo de Yulia, supostamente causados por agentes penitenciários onde ela cumpre pena de 7 anos de prisão por sonegação e abuso de poder. Nas imagens, feitas na quarta-feira, a ex-premiê aparece com machucados na barriga, em um dos braços e no cotovelo. Ela teria sido espancada na semana passada por funcionários que a transferiram para uma clínica. A família da opositora afirma que os carcereiros têm obrigado Yulia, que está em greve de fome, a comer contra sua vontade.

Ontem, 4 explosões deixaram 27 feridos na cidade de Dnipropetrovsk, onde nasceu Yulia. Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques, mas parlamentares opositores acusaram o governo de estar por trás da ação, numa tentativa de tirar a atenção do caso da ex-premiê.

Hans-Peter Friedrich, ministro alemão do Interior e dos Esportes, disse ontem que muitos membros de governos europeus boicotarão a Eurocopa, principal torneio europeu de seleções, que será jogado na Ucrânia e na Polônia em junho. "Não posso me imaginar alegre em um estádio sabendo que a poucos quilômetros dali Yulia não está recebendo um tratamento de um Estado civilizado", disse.

Joachim Gauck, presidente da Alemanha, e Viviane Reding, comissária de Justiça da UE, já anunciaram que não irão à Ucrânia em razão da deterioração dos direitos humanos no país. / AP