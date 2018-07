UE propõe pagar US$ 220 mi a produtores após E.coli Autoridades da União Europeia (UE) propuseram pagar aos produtores de vegetais 150 milhões de euros (US$ 220,2 milhões) para compensá-los pela provável destruição dos alimentos. Segundo o porta-voz Roger Waite, seria também uma tentativa de impulsionar os preços dos vegetais, que caíram muito após a descoberta de um surto de contaminação com o tipo da bactéria Escherichia coli (E.coli) que matou 24 pessoas na Europa. Os recursos sairiam do orçamento da UE.