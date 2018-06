UE reverá 'urgentemente' relação com Egito A União Europeia (UE) irá "rever, urgentemente", a relação com o Egito, onde mais de 800 pessoas morreram em confrontos entre as forças de segurança e partidários do presidente destituído Mohammed Morsi. Num raro comunicado conjunto de política externa, os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu disseram ser de responsabilidade do Exército e do governo interino pôr um fim à violência.