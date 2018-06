UE se une a papa e pede que Turquia reconheça genocídio armênio

BRUXELAS - O Parlamento Europeu se juntou ao papa Francisco nesta quarta-feira, 15, e pediu que a Turquia reconheça o massacre de armênios em 1915 como um genocídio. A resolução não vinculativa, adotada por ampla maioria do Parlamento Europeu, repetiu o uso do termo "genocídio" para marcar o aniversário de 100 anos do massacre, quando cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos.

Os deputados europeus também pediram que a Turquia use a data "para reconhecer o genocídio armênio e pavimente o caminho para uma reconciliação genuína entre os povo turco e armênio". O gesto ecoa o do papa Francisco que, no domingo, chamou o incidente de "o primeiro genocídio do século 20", o que fez a Turquia chamar de volta seu embaixador no Vaticano. Os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em memória das vítimas.