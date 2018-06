UE suspende operações de desenvolvimento em Mali

O Comissários de Desenvolvimento da União Europeia, Andris Piebalgs, disse que a decisão não afetava ajuda humanitária.

"O Mali atingiu progresso estável em seu desenvolvimento nos últimos anos, que só pode ser preservado em um ambiente estável e democrático", afirmou Piebalgs.

"Em face da deterioração da situação de segurança no norte do Mali e a iminente crise de alimentos na região, eu clamo a todas as partes para cuidarem da população civil e assegurarem o respeito à vida humana."

Ele repetiu um pedido da UE para a restauração da ordem constitucional e para que eleições democráticas fossem realizadas o mais rápido possível.

