UE suspende taxas sobre exportações da Ucrânia Ministros de Relações Exteriores da União Europeia aprovaram hoje a suspensão de taxas alfandegárias sobre a maior parte das exportações industriais da Ucrânia aos 28 países do bloco. A medida vai entrar em vigor no fim do mês e deve garantir à Ucrânia a economia de centenas de milhões de dólares nos próximos meses. Os chanceleres da UE também aprovaram mais US$ 1 bilhão de (US$ 1,39 bilhões) em apoio orçamentário para a Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.