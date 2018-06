UE tem que rever postura em relação à Rússia após queda de avião, dizem líderes

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, e seu colega holandês, Mark Rutte, debateram a questão por telefone na tarde deste sábado, informou o gabinete do premiê britânico por meio de comunicado.

“O premiê (Cameron) e o premiê Rutte concordaram que a UE vai precisar reconsiderar sua postura ante a Rússia diante das evidências de que separatistas pró-Rússia derrubaram o avião”, disse o comunicado.

Mais cedo no sábado, a Secretaria de Relações Exteriores britânica afirmou que a Rússia precisa usar sua influência sobre os separatistas ucranianos para melhorar o acesso ao local da queda do avião malaio, acrescentando que convocou o embaixador russo por causa do desastre.

