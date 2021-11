UE vai intensificar sanções contra Belarus por escalada da crise na fronteira

A União Europeia pretende endurecer sanções contra Belarus a partir desta segunda-feira, 15, e pode estendê-las para incluir companhias aéreas, agências de viagens e outras empresas envolvidas no transporte de imigrantes, à medida que a crise na fronteira com a Polônia se intensifica.

Antes de uma reunião de chanceleres do bloco, o alemão Heiko Maas afirmou que as companhias aéreas poderiam ser instruídas a parar de transportar refugiados para Minsk ou seriam proibidas de pousar na Europa, alertando: "Não estamos nem perto do fim da espiral de sanções".

Leia Também De vistos a alicates, como Belarus fomenta onda migratória à Europa

A Europa acusa Belarus de montar "um ataque híbrido", recebendo imigrantes de países como Síria e Afeganistão e forçando-os a cruzar ilegalmente para a Polônia, membro da UE. O país negou repetidamente a acusação.

Na manhã de segunda-feira, os guardas de fronteira poloneses alertaram os refugiados do outro lado da fronteira, por meio de alto-falantes, que a força poderia ser usada contra eles se desobedecessem às ordens, depois que a Polônia e a Lituânia relataram que impediram mais de 100 pessoas que tentaram entrar no domingo.

Chegando à reunião em Bruxelas, o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse a repórteres que os ministros aprovariam novas sanções contra Minsk nesta segunda-feira.

Borrell disse ter informado ao ministro das Relações Exteriores de Belarus, no fim de semana, que a situação na fronteira era totalmente inaceitável e que ajuda humanitária era necessária. Já o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou que Minsk retaliaria qualquer nova sanção imposta pelo Ocidente.

A agência de notícias estatal Belta informou que o país está tentando persuadir os refugiados que vivem em campos perto de sua fronteira ocidental a voltarem para casa, mas sem sucesso.

Milhares de imigrantes viajaram para Belarus na esperança de cruzar para a União Europeia, apenas para se verem presos na fronteira arborizada em meio ao inverno rigoroso.

Eles se mudaram para a fronteira polonesa na segunda-feira passada, montando um acampamento lá e, em grupos, tentam entrar na Polônia e na vizinha Lituânia.

A Polônia disse que prendeu, no domingo, quatro estrangeiros que tentavam transportar 33 imigrantes.

Lituânia, Letônia e Estônia, membros da UE, alertaram que o impasse pode se transformar em um conflito militar. Seus presidentes se reunirão em Vilnius na segunda-feira para discutir a crise e falarão com o presidente polonês Andrzej Duda por videochamada.

A transportadora estatal bielorrussa Belavia disse em um comunicado que os Emirados Árabes Unidos proibiram cidadãos afegãos, sírios, iemenitas e iraquianos em voos para Minsk na segunda-feira.

Chegando a Bruxelas, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, disse que a UE poderia ajudar com as repatriações de Belarus para o Oriente Médio. Ele pediu que todos os aeroportos bielorrussos fiquem fechados para as companhias aéreas que transportam potenciais imigrantes, acrescentando: "Precisamos fazer do aeroporto de Minsk uma zona de exclusão aérea"./Reuters