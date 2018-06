UE vê evidências de culpa do regime sírio por ataque Ministros das Relações Exteriores da União Europeia concordaram em uma declaração firme sobre a crise síria neste sábado, afirmando pela primeira vez como um grupo que há "fortes indícios" de que o regime de Bashar Assad estava por trás de ataque com armas químicas no mês passado e pedindo uma resposta "clara e forte". Eles ponderaram, no entanto, que é preciso aguardar a divulgação de relatório de inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) antes de qualquer possível ataque militar contra o regime.