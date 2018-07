Uganda dará spray de pimenta a mulheres para combater estupros

De acordo com a polícia, os abusos sexuais contra crianças e os estupros são os dois crimes mais registrados no país do leste africano. O grupo de direitos humanos Anistia Internacional disse que a violência sexual é "endêmica" em Uganda.

Cerca de 709 casos de estupro e 7.564 casos de abusos contra crianças foram registrados em 2010, de acordo com a polícia, apesar de especialistas afirmarem que muitos outros casos não são relatados.

Kibule disse que o spray será dado a meninas de entre 15 e 18 anos para protegê-las das "violações" e para mulheres entre 18 e 30 anos para impedir estupros.

Uma porta-voz da polícia disse que policiais vão ajudar o governo a treinar as mulheres para usar o equipamento.