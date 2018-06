Uganda reabre passagem na fronteira com o Congo

BUNAGANA - Uganda reabriu nesta segunda-feira, 10, uma estratégica passagem na fronteira com a República Democrática do Congo. De acordo com o coronel ugandense Felix Kulayigye, a passagem de Bunagana reaberta hoje estava fechada desde novembro por causa das ações de um movimento rebelde contra o exército congolês na região.

A passagem de fronteira foi fechada a pedido do governo do Congo, segundo o qual os rebeldes do movimento M23 a estavam usando para obter suprimentos.

A reabertura ocorre em um momento no qual representantes do governo congolês e do movimento rebelde negociam um acordo em Uganda. A primeira reunião ocorreu domingo, mas não foram divulgados detalhes sobre seu andamento.

