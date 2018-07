Última edição de tabloide britânico vende 3,8 milhões

A News International, divisão britânica da News Corp, imprimiu 5 milhões de cópias da edição final, por causa do grande interesse do público e da mídia em torno do fechamento do jornal. A companhia informou que vendeu 1,1 milhão a mais de cópias em comparação com o domingo anterior.

Em breve comunicado, a News International comentou o sucesso da última edição, com pessoas correndo atrás de exemplares. A edição incluiu um caderno de 48 páginas listando alguns dos famosos furos do jornal, em seus 168 anos de história.

A publicidade do jornal neste número foi dada gratuitamente a "boas causas". Além disso, 74% do valor faturado com a venda foram divididos igualmente entre três instituições de caridade: Barnado''s, The Force''s Children''s Trust e os projetos militares do Queen Elizabeth Hospital Birmingham Charity.

A News Corp anunciou na quinta-feira passada o fechamento do jornal, após novas acusações de grampos ilegais, inclusive no celular de uma menina assassinada e de parentes de soldados mortos no Afeganistão e no Iraque. A News International publica três jornais britânicos, o Times, o Sunday Times e o Sun. A News Corp também é proprietária da Dow Jones e do Wall Street Journal. As informações são da Dow Jones.