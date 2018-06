Última pesquisa de intenção de voto indica permanência do Reino Unido na UE

Logo após o fechamento dos 40 mil pontos de votação para o referendo sobre o futuro do Reino Unido na União Europeia (UE), o instituto YouGov anunciou os números da última pesquisa de intenção de voto realizada nesta quinta-feira, 23, que indicam vitória do grupo pela permanência dos britânicos na União Europeia com apoio de 52% dos entrevistados. O grupo favorável à saída do grupo teve apoio de 48%. A votação foi encerrada às 22h no horário local (18h no horário de Brasília).

Essa não se trata de uma pesquisa tradicional de boca de urna e foi realizada pela internet com o mesmo eleitorado já consultado no penúltimo levantamento YouGov. Isso permite comparar a evolução dos votos. Os números desta quinta-feira indicam aumento de 1 ponto porcentual no voto pró-Europa, que estava em 51%, e queda de 1 ponto do grupo pelo Brexit, que estava em 49%.

Por questões metodológicas, os institutos de pesquisa e os principais meios de comunicação do país entenderam que não era adequado realizar a pesquisa de boca de urna - que entrevista eleitores após a votação - nesta quinta-feira.

Ao mesmo tempo, o líder do partido eurocétido UKIP, Nigel Farage, declarava à emissora Sky News que "ao que parecia, o voto para a permanência (na UE) ganhará". / COM AFP