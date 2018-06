Últimas cartas de Bin Laden são colocadas na internet Uma seleção de documentos apreendidos no complexo onde Osama bin Laden foi assassinado no ano passado mostra que o então líder da Al-Qaeda se preocupava com o mal funcionamento de sua rede terrorista e com a perda da confiança dos muçulmanos. Bin Laden esperava que os muçulmanos se incitassem contra seus governos e o Ocidente.