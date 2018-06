Último debate republicano de 2015 nos EUA contará com 9 pré-candidatos

WASHINGTON - Nove pré-candidatos republicanos à presidência dos EUA participarão na terça-feira em Las Vegas do último debate televisivo de 2015, anunciou no domingo a emissora CNN ao divulgar a lista de participantes.

Antes do debate principal haverá outro em um horário de menor audiência, entre os quatro candidatos com os piores resultados nas últimas pesquisas.

No debate principal, o púlpito central será ocupado novamente pelo magnata Donald Trump, que segue na liderança das enquetes, apesar de protagonizar dezenas de polêmicas. Ele estará ao lado do ex-neurocirurgião Ben Carson e do senador Ted Cruz.

Os demais participantes serão o senador Marco Rubio, o ex-governador da Flórida Jeb Bush, a ex-conselheira delegada da HP Carly Fiorina, o governador de New Jersey Chris Christie, o governador de Ohio John Kasich, e o senador Rand Paul.

O quinto e último debate do ano para os republicanos acontecerá em meio à polêmica proposta de Trump de proibir temporariamente a entrada de todos os muçulmanos nos EUA diante da ameaça de terrorismo.

No debate entre os pré-candidatos republicanos com as piores colocações nas pesquisas estarão o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee, o ex-senador Rick Santorum, o senador Lindsey Graham e o ex-governador de Nova York George Pataki, detalhou a CNN.

Com relação aos democratas, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, o senador Bernie Sanders e o ex-governador de Maryland Martin O'Malley farão seu último debate televisivo de 2015 no dia 19 de dezembro. /EFE