Último herdeiro do império austríaco é enterrado

A igreja gótica estava cheia e a cerimônia incluiu o entoamento de um hino imperial. Habsburg, que morreu em 4 de julho, aos 98 anos, no sul da Alemanha, foi banido da Áustria junto com o restante de sua família depois do colapso do império, em seguida à Primeira Guerra Mundial. A família então fugiu para outros países da Europa.

O caixão de Habsburg e o de sua esposa, Regina, que morreu no ano passado, serão levados no fim do dia para a Cripta Imperial, o local do descanso final para membros da dinastia Habsburgo desde 1632 e uma importante atração turística de Viena. As informações são da Associated Press.