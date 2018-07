Os diretores da Nasa se reuniram nesta terça-feira no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e confirmaram o lançamento do ônibus espacial Atlantis para as 13h26 (hora de Brasília) de 8 de julho, uma sexta-feira. A missão do Atlantis terá como destino a estação espacial internacional, durará 12 dias e encerrará o programa de ônibus espaciais, iniciado há 30 anos. As informações são da Associated Press.