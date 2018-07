Último preso ocidental deixa Guantánamo O mais jovem prisioneiro mantido pelos EUA em Guantánamo, Cuba, foi enviado ontem para o Canadá, onde nasceu, para terminar de cumprir sua sentença. Omar Khadr (foto) tinha 15 anos quando foi ferido e capturado no Afeganistão, em 2002. Ele admitiu ter assassinado um soldado americano e, após oito anos detido na base dos EUA, foi condenado por crimes de guerra por um tribunal militar. No Canadá, ele poderá pedir a liberdade condicional no ano que vem. Khadr foi o último preso nascido no Ocidente a deixar a base americana de Guantánamo.