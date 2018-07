Último processo acabou em 2002 O último diálogo de paz entre a Colômbia e as Farc foi conduzido pelo ex-presidente Andrés Pastrana e fracassou em fevereiro de 2002, após quatro anos de conversações. Durante a negociação, o governo desmilitarizou uma área de 42 mil km² em San Vicente del Caguán, no sul do país, para que as conversas ocorressem na região. No governo seguinte, de Álvaro Uribe, o combate aos rebeldes intensificou-se.