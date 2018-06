Últimos observadores da ONU na Síria deixam o país

Segundo Touma, o restante dos observadores sairá do país em algumas horas. Há cerca de 100 observadores da ONU ainda na Síria, um terço do número atingido no auge da missão, no início deste ano.

A saída dos observadores ocorre depois de o Conselho de Segurança da ONU concordar em encerrar a missão e apoiar um novo pequeno escritório de contato que dará suporte para futuros esforços de paz.