Ultraconservadores do Islã reivindicam vitória no Egito Os partidos islamitas ultraconservadores do Egito planejam aumentar a pressão para impor leis religiosas no país, após reivindicarem uma surpreendente vitória na primeira etapa das eleições parlamentares, em nove das 27 províncias do país. Resultados oficiais serão divulgados mais tarde nesta sexta-feira, mas o partido Nour, dos salafistas, uma corrente ultraconservadora do Islã, calcula que obteve 30% dos votos, disse o porta-voz do partido, Yousseri Hamad. O Partido Nour parecia liderar na província de Kafr el-Sheik, no Delta do Nilo, uma região conhecida pelas altas taxas de analfabetismo e pobreza, e até na metrópole mediterrânea de Alexandria, onde os salafistas são fortes.