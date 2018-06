Ultranacionalistas gregos negam apoio a plano de ajuda

Neste domingo,Papoulias teve reuniões com os dirigentes de vários partidos, na tentativa de mediar a formação de um novo governo. Nenhum partido obteve maioria clara na eleição do dia 6 e cerca de 60% dos votos foram para partidos que rejeitam as medidas de austeridade prometidas aos credores internacionais do país.

"O Aurora Dourada não vai apoiar, nem dar voto de confiança a qualquer governo que apoie as políticas previstas no acordo", acrescentou o dirigente. As informações são da Dow Jones. (Equipe AE)