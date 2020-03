Ultrapassando China e Itália, EUA se tornam país mais afetado pelo coronavírus

Os cientistas já haviam alertado que os Estados Unidos um dia se tornariam o país mais atingido pela pandemia de coronavírus. Esse momento chegou nessa quinta-feira, 27. Sabe-se que pelo menos 85.000 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no país, incluindo mais de 1.200 mortes. O número é superior aos registrados na China, Itália ou qualquer outro país, segundo dados coletados pelo jornal The New York Times.

Com 330 milhões de habitantes, os EUA são a terceira nação mais populosa do mundo, oferecendo um vasto conjunto de pessoas para o vírus se multiplicar. Além da população, aspectos políticos criam condições que podem contribuir para a propagação. Em um cenário no qual os estados estabelecem suas próprias políticas e o presidente enviou mensagens contraditórias sobre a escala do perigo do coronavírus, não houve resposta coerente e unificada por parte das autoridades para esta grave ameaça à saúde pública.

Uma série de erros e oportunidades perdidas perseguiu a resposta do país. Entre eles: um fracasso em levar a pandemia a sério, mesmo quando ela tomou conta da China, um esforço defeituoso para fornecer testes abrangentes para o vírus que deixou o país cego à extensão da crise e uma escassez terrível de máscaras e equipamentos de proteção para proteger médicos e enfermeiros na linha de frente, bem como ventiladores para manter vivos os doentes graves.

Líderes estaduais e locais pediram que o presidente Donald Trump tomasse medidas mais agressivas para mobilizar a produção dos insumos médicos necessários, mas, em vez disso, viram a Casa Branca repentinamente cancelar um projeto que produziria até 80.000 ventiladores. A preocupação de Washington é que o preço estimado em US $ 1 bilhão fosse proibitivo.

Em um comunicado da Casa Branca, Deborah L. Birx, coordenadora de resposta ao coronavírus do governo, insistiu que as conversas sobre falta de ventiladores e leitos hospitalares eram exageradas, mas alertou sobre novos focos da pandemia, que se desenvolvem em Chicago, Detroit e nos arredores.

Em Nova York, área mais atingida nos Estados Unidos, o número de pacientes hospitalizados saltou 40% em um dia. Agora, são 5.327 pessoas hospitalizadas, das quais 1.290 em leitos de terapia intensiva, de acordo com o governador, Andrew Cuomo.

Várias escolas de medicina em Massachusetts e Nova York disseram nesta semana que pretendiam antecipar a graduação de seus alunos do quarto ano, disponibilizando-os para cuidar de pacientes oito semanas antes do esperado.

Também como apoio a Nova York, o navio hospital da Marinha U.S.N.S. Comfort deve chegar a Manhattan na segunda-feira, três semanas antes do que estava previsto. O navio levará pacientes de hospitais da região que não apresentam sintomas do vírus.

Apesar dos dados sombrios sobre empregos - mais de três milhões de pessoas pediram subsídios de desemprego na semana passada - Wall Street estava em alta na quinta-feira. Os investidores oferecem ações de empresas que devem receber apoio da conta de ajuda de coronavírus de US $ 2 trilhões em Washington. A parlamentar Nancy Pelosi disse que a Câmara aprovará a lei na sexta-feira "com forte apoio bipartidário"./NYT