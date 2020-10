Um ano depois, chilenos que perderam a visão em protestos lutam por nova Constituição

Com a proximidade do plebiscito constitucional vencido nas ruas e um ano após o início dos protestos no Chile, muitos que tiveram os olhos feridos nas manifestações acreditam que suas perdas "não podem ser em vão".

Ao todo, 460 chilenos tiveram os olhos mutilados por projéteis ou pelo impacto de bombas de gás lacrimogêneo lançadas por agentes antimotim nos protestos, segundo o Instituto Nacional de Direitos Humanos.

Foi um preço alto a pagar em busca de direitos sociais cerceados pela Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), mas terá valido a pena se o Chile embarcar na redação de uma nova Carta Magna em 25 de outubro, afirmaram vítimas à Agência France Press.

Os depoimentos foram dados nas proximidades da Plaza Italia, em Santiago, ponto que tem sido o epicentro de protestos e, às vezes, de confrontos violentos com a polícia, que resultaram na maioria dos ferimentos.

Dois desses feridos estão totalmente cegos: o estudante Gustavo Gatica e Fabiola Campillai, trabalhadora atingida por uma bomba de gás lacrimogêneo a caminho do trabalho.

Em 18 de outubro, primeiro aniversário do que os chilenos batizaram de "surto", e menos de duas semanas após o plebiscito, algumas vítimas vêem a consulta como um "novo começo e o começo do fim da ditadura de Pinochet. "

Outros o consideram apenas “migalhas”, mas também há quem pense que a violência das manifestações de rua só fere uma reivindicação social transversal.

'Valeu a pena'

O soldador Felipe Riquelme, 41, foi atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo em um dos olhos, apesar da máscara contra gás industrial que usava para se cobrir.

“Espiei atrás de uma palmeira, vi um policial que apontou para mim e foi a última coisa que vi. Senti uma pancada na testa e caí. Senti um zumbido nos ouvidos, uma dor superagrande”, conta à Agência France Press.

O impacto estourou seu globo ocular e fraturou seu crânio, e um ano depois ele continua a ver o policial que atirou nele em seus pesadelos.

Com um tapa-olho porque perdeu a visão, ele diz que sente "tristeza, raiva e frustração" por não saber quem atirou nele, mas afirma que "voltaria para a rua".

“Na verdade, agora estou vencendo meus demônios, medos e pesadelos, porque não posso deixar a impunidade vencer a democracia”, acrescenta.

Um mês após o início dos protestos e após denúncias de violações dos direitos humanos por parte de várias organizações internacionais, a polícia chilena anunciou a suspensão do uso de pelotas nos protestos, mas continuou a usá-las contra alguns manifestantes.

Agora que os protestos voltaram, após o fim do confinamento em Santiago, a polícia - que afirma enfrentar uma violência social incomum no Chile - não voltou a usar espingardas de choque.

Como o começo do fim

Riquelme está ciente de que uma nova Constituição, caso seja aprovada, não lhe devolverá a visão nem lhe curará as cicatrizes e, embora acredite que "não é a solução total", tem esperança no processo.

Já Hernán Horta, de 52 anos, considera que a consulta é "uma zombaria, planejada por uma classe política com medo de perder o poder." O acordo político que permitiu a realização do plebiscito, diz, são "migalhas."

Horta foi atingido por uma pelota que o deixou quase cego de um olho e seu crânio "despedaçado". O ataque ocorreu enquanto ele participava de confrontos com a polícia, também na área da Plaza Italia.

“Eu estava tirando fotos e eles começaram a bater em uma criança. Quando cruzei, comecei a gritar com eles e de repente: 'bang'. A única coisa que senti foi como se minha cabeça estivesse dobrada”, descreve ele na mesma rua onde foi baleado.

Mostrar abusos

A fotojornalista independente Nicole Kramm, 30, vivenciou os protestos por meio de sua câmera e documentou as manifestações todos os dias até 31 de dezembro, quando foi atingida por uma pelota no olho esquerdo.

"Não tive capacidade de reagir, não consegui correr nem fazer nada. Caí imediatamente no chão e a dor foi tão forte que minha cabeça ia explodir", disse ele à Agência France Press. “Parte do meu trabalho é uma convicção política e você tem que revelar e denunciar o que está acontecendo”, diz. /AFP