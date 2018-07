Avião da Embraer com 101 a bordo sofre acidente no México e todos sobrevivem 

Um avião da companhia Aeroméxico com 97 passageiros e 4 tripulantes a bordo sofreu um acidente nesta terça-feira, 31, no Aeroporto de Guadalupe Victoria, no Estado de Durango, no norte do país. O governador do Estado de Durango, José Rosas Aispuro, afirmou em seu Twitter que todos a bordo sobreviveram. Há 85 feridos, a maioria sem gravidade, e 18 foram levados para hospitais.

A Aeroméxico afirmou que o voo 2431 cobria a rota Durango - Cidade do México, operada por um avião da Embraer 190 com capacidade para 100 passageiros. Procurada, a Embraer informou que está apurando as informações sobre o acidente, segundo a assessoria de imprensa da fabricante.

"A Aeroméxico tem conhecimento de um acidente em Durango e estamos trabalhando para verificar a informação e obter os detalhes", comunicou a companhia em sua conta no Twitter.

Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. — Aeroméxico (@Aeromexico) 31 de julho de 2018

O avião tentou decolar em meio a uma forte chuva de granizo, mas não conseguiu e fez um pouso forçado fora da pista, em um terreno com mato. Segundo passageiros, "ao decolar, o avião fez um movimento anormal e ocorreu o acidente", disse o governador de Durango à TV Milenio.

O site El Siglo afirma que informações não oficiais relatam que a aeronave teria se chocado com algum objeto logo que decolou. Um repórter do Siglo publicou em seu Twitter algumas imagens do acidente.

Se desploma avión al despegar del aeropuerto de Durango. Aún no se precisa el número de víctimas. pic.twitter.com/xVdW1bXFQP — Luis Ernesto Lozano (@luizork) 31 de julho de 2018

Segundo o porta-voz da Proteção Civil de Durango, Alejandro Cardoza, em entrevista à Milenio Televisión, há 85 pessoas feridas. "O fogo começou depois da aterrissagem forçada que o piloto precisou fazer. Ao que parece, felizmente, ninguém sofreu queimaduras", disse Cardoza. Ele acrescentou que os ferimentos da maioria dos passageiros foram "muito leves".

Imagens de televisão mostram a parte traseira do avião com o logo da Aeroméxico em uma vegetação e uma coluna de fumaça subindo ao ar.

A agência France Presse afirmou, citando testemunhas, que há ao menos 80 feridos. Um repórter da rede Milenio disse que alguns passageiros caminharam a uma rodovia próxima para pedir ajuda.

"Faço votos para que a tripulação e todos os passageiros estejam bem", escreveu o presidente Enrique Peña Nieto no Twitter. /Com Reuters, AFP, EFE, AE