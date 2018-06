Um bom fim de ano

Emmanuel Macron está no comando da França há quase sete meses. Ao ingressar na vida política, depois na disputa para o Palácio do Eliseu, “ignorando” energicamente todas as regras do jogo político, ele conseguiu sua primeira façanha ao pulverizar todos seus adversários na eleição presidencial.

Jovem, desconhecido, sereno, seguro de si, arguto e brilhante, Macron ocupou a presidência como um ÓVNI. Ninguém sabia se devia admirá-lo ou não. Mas todos percebiam que ele era um jovem (40 anos) hábil e “amado pelos deuses” – e evidentemente superior a seus predecessores (Sarkozy e Hollande). Mas vaidoso a ponto de se tornar ridículo. “Serei um presidente jupiteriano”, proclamou, sem rir.

Mas chegou o verão. Normalmente, após alguns meses no cargo, um novo presidente começa a perder força. No caso de Macron, o teste das primeiras semanas foi particularmente cruel: partidários, ministros e deputados se afastaram, um pouco de todo lado, mas com mais frequência no âmbito da sociedade civil, não da política. Muitas vozes discordantes. O próprio Macron era imprevisível.

A sanção das pesquisas se fez presente: sua popularidade começou a cair. No fim do verão, a queda foi vertiginosa. O milagre não avançava. Estava em “pane seca”. Macron, que entrou no cenário político com gestos de “dançarino”, repentinamente tinha pés de chumbo. Antes, tudo o que tocava se transformava em ouro, agora, em chumbo.

Especialistas explicavam que um presidente fragilizado a esse ponto após três meses de mandato não conseguiria evitar o declínio e desmoronaria completamente. Ora, mais uma vez, ele desmentiu as ciências políticas. O outono e o início do inverno europeu, longe de obscurecer o presidente, o tornaram radiante. Os institutos de pesquisa ficaram estupefatos. Não acreditavam nos dados. Em um único mês, a popularidade de Macron subiu 7 pontos. Hoje está acima dos 50%. É verdade que dois acontecimentos provocaram um enorme movimento de solidariedade, patriotismo e orgulho na França: a morte de um escritor francês imensamente apreciado e amado pelos leitores mais cultos, Jean d’Ormesson; e, em seguida, a morte de Johnny Hallyday, cantor idolatrado por todas as gerações de franceses.

Macron soube acompanhar com talento e emoção essa espécie de “orgasmo fúnebre” que a sociedade francesa experimentou pelas duas mortes. Teve uma atuação perfeita, não recuando mesmo em proclamar que Johnny Hallyday era um “herói da França”! Este é um traço do talento político do presidente: o golpe de vista, a rapidez, a audácia, a maleabilidade.

Num contexto mais sério, na Arábia Saudita ocorreu um fato crucial no início de dezembro: o surgimento repentino de um novo homem forte no país, o príncipe Mohammed bin Salman. Por acaso, Macron estava em Dubai. Outro chefe de Estado teria enviado um telegrama de felicitações ao novo dirigente. Ele embarcou rapidamente no seu avião e desceu em Riad para encontrar o novo dirigente saudita no seu ninho. Uma maneira de a França se reintroduzir na cena oriental de onde está ausente há alguns anos. Uma bela jogada. Golpe de vista e audácia.

Mas outro elemento contribuiu para a popularidade do presidente. Os países estrangeiros, em sua quase totalidade, não escondiam sua admiração por esse jovem desconhecido, sedutor, erudito e bom orador. No entanto, era aguardado com ceticismo nos círculos dos “príncipes deste mundo”. Mas ele soube controlar os mais tenazes. Não exclui ninguém e dialoga mesmo com pessoas cuja política o desagrada. É sempre amável, solícito, atento, mas, nas análises fundamentais, é inflexível. Diz o que tem a dizer. É amigo de Donald Trump, mas critica ferozmente e publicamente algumas iniciativas do presidente americano, por exemplo, sobre o clima ou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.

Essa estima que Macron soube conquistar rapidamente dos dirigentes estrangeiros explica de um lado sua popularidade. Todo francês está secretamente orgulhoso com o fato de seu presidente, em lugar de ser desprezado, ou ignorado, nos países estrangeiros, como ocorreu com Sarkozy ou Hollande, é ouvido e, às vezes, admirado. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

