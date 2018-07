Um bon vivant na presidência Roqueiro, amante de motos Harley-Davidson, colecionador de canetas-tinteiro, DJ e economista. Esse é o perfil de Amado Boudou, vice-presidente da Argentina, de 48 anos. "Aimé" passou na década passada da direção do sistema estatal de aposentadorias a ministro da Economia. É visto com desconfiança pelos peronistas por seu passado de centro-direita. Também não tem a simpatia do filho de Cristina, Máximo.