Um cafofo na Villa 31: como vive a classe média na mais famosa favela argentina

BUENOS AIRES - Às vésperas de uma eleição que tem a pobreza como tema central, o Estado aluga um quartinho na mais antiga favela de Buenos Aires, capital da Argentina, onde uma classe média decadente encontra miseráveis que não conseguem ascender, mesmo com estudo. Até a votação de domingo, textos, vídeos e fotos contarão, dia e noite, como se vive a eleição entre seus 40 mil moradores.

Para Entender Em cem anos, Argentina vai de potência mundial a mais de 30% de pobreza Entenda quais motivos ocorridos no século XX levaram a Argentina a uma das maiores crises política e econômica de sua história

A eleição, neste domingo, dia 27, o presidente Mauricio Macri busca a reeleição. O favorito é Alberto Fernández, escolhido por Cristina Kirchner como cabeça da chapa peronista. Ela é candidata a vice, cargo que lhe garante uma vaga no Senado e imunidade parlamentar. Cristina deixou o poder em 2015 sob acusações de corrupção, processos pelos quais é ré na Justiça.

Ao longo da semana, você verá em reportagens do enviado especial Rodrigo Cavalheiro como a crise econômica arruinou uma classe média que, pelo empreendedorismo e nível de instrução, chegou a colocar o país entre as potências mundiais na primeira metade do século passado. Hoje 32% da população está no nível da pobreza.

