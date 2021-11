Um chuveiro movido a energia nuclear? A Rússia testa uma inovação climática

Andrew E. Kramer, The New York Times, O Estado de S.Paulo

PEVEK, Rússia - A água estava quente, fumegante e abundante, e Pavel Rozhkov a deixou cair sobre seu corpo, desfrutando de um banho que não é para qualquer um: na pele ele sentia o calor produzido por uma reação atômica, bombeada diretamente de um reator nuclear para sua casa. “Particularmente, não estou preocupado”, disse Rozhkov.

Seu chuveiro é uma cortesia do aquecimento residencial nuclear, que permanece extremamente raro e foi introduzido na remota cidade siberiana de Pevek apenas um ano atrás. A fonte do calor não é um reator típico, com enormes torres de resfriamento, mas é o primeiro de uma nova geração de usinas nucleares menores e potencialmente mais versáteis - neste caso, a bordo de uma barcaça flutuando nas proximidades do Oceano Ártico.

Enquanto países de todo o mundo se reúnem na Escócia para tentar encontrar novas maneiras de mitigar as mudanças climáticas, a Rússia adotou o aquecimento residencial nuclear como uma solução potencial, ao mesmo tempo em que espera que possa conseguir uma vantagem competitiva com isso. Empresas nos Estados Unidos, China e França estão considerando construir o tipo de pequenos reatores como este, conectado ao reservatório de água de Pevek.

“É muito empolgante”, disse Jacopo Buongiorno, professor de ciência nuclear e engenharia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em entrevista por telefone. Esses pequenos reatores, disse ele, também podem aquecer estufas ou fornecer calor para fins industriais. Ao dar vida à nova abordagem, ele disse: “os russos estão à frente”.

O aquecimento residencial movido a energia nuclear é diferente de aquecedores de água com eletricidade gerada a partir de fontes nucleares. O aquecimento nuclear direto, experimentado em pequenos bolsões da Rússia e da Suécia, faz circular a água entre a usina e as casas, transferindo calor diretamente dos átomos de urânio em fissão para as residências.

O aquecimento de casas com energia nuclear também traz benefícios ambientais, dizem os defensores da ideia. Primeiramente, ele evita o desperdício de calor que normalmente é liberado como vapor pelas torres de resfriamento cônicas das usinas nucleares e, em vez disso, o captura para uso em aquecimento residencial, se os clientes concordarem.

Ainda assim, alguns especialistas estão preocupados com os riscos potenciais, apontando para os muitos derramamentos e acidentes em submarinos e quebra-gelos soviéticos e russos que usaram pequenos reatores semelhantes. Submarinos nucleares afundaram em 1989 e 2000, por exemplo.

“É tecnologia nuclear, e o ponto de partida é que é perigoso”, disse Andrei Zolotkov, pesquisador do Bellona, um grupo ambiental norueguês. “Essa é a única maneira de pensar sobre isso.”

A esposa de Rozhkov, Natalia, era cética no começo. Eles podem ver a nova instalação nuclear, que fica a cerca de um quilômetro de distância, da janela da cozinha. Ela disse que “ficou preocupada durante os primeiros dois dias” depois que seu apartamento foi conectado a um dos circuitos de resfriamento dos reatores. Mas a sensação passou.

“Tudo o que é novo é assustador”, disse Rozhkova. Ainda assim, alguém tem que ser o primeiro, ela sugeriu, acrescentando: “Nós éramos os mais próximos, então eles nos conectaram primeiro”.

O experimento na Sibéria, disse o professor Buongiorno, pode desempenhar um papel vital em convencer os países de que usar a energia nuclear para limitar as mudanças climáticas exigirá que ela seja usada mais do que apenas para gerar eletricidade, fonte de cerca de um quarto das emissões de gases de efeito estufa.

“A descarbonização da rede elétrica levará você a apenas um quarto do caminho”, disse ele. “O resto vem de todas essas outras coisas.”

Sim, mas uma chuva nuclear? O professor Buongiorno disse que aceitaria - mas admitiu que "obviamente isso não vai funcionar se as pessoas não se sentirem confortáveis com a tecnologia".

O experimento com o aquecimento nuclear dificilmente torna a Rússia uma defensora do combate à mudança climática. Um dos maiores poluidores do mundo, o país tem adotado posturas contraditórias sobre o aquecimento global, das quais a própria Pevek é um exemplo: ao mesmo tempo que está mudando seu aquecimento para energia nuclear, em vez de carvão, está se beneficiando das mudanças climáticas no Ártico, revivendo como um porto à medida que as rotas marítimas se tornam mais navegáveis.

Os russos também têm uma longa e variada história de emprego de tecnologias nucleares para aplicações civis geralmente não aceitas em outros lugares. A União Soviética considerou a possibilidade de detonar bombas atômicas para produzir minas a céu aberto e cavar canais de irrigação. Com seus quebra-gelos, a Rússia opera a única frota civil de superfície movida a energia nuclear.

Em vários locais durante a era soviética, os engenheiros conectaram um tipo de reator usado para criar plutônio para bombas a casas próximas para aquecimento. Os reatores continuaram operando dessa forma por anos, mesmo quando não eram necessários para fazer armas.

A instalação nuclear em Pevek está a bordo do Akademik Lomonosov, uma barcaça do tamanho de um quarteirão. A ideia de pequenos reatores não é nova. Na década de 1960, antes que o movimento antinuclear ganhasse força, eles eram vistos como uma tecnologia promissora. Os Estados Unidos operaram um reator baseado em barcaças para eletrificar a Zona do Canal do Panamá de 1968 a 1976, e a Suécia usou aquecimento nuclear em um subúrbio de Estocolmo de 1963 a 1974.

Agora, dois outros locais na Rússia, além de Pevek, usam aquecimento residencial nuclear; entretanto, nesses casos, é um subproduto de grandes usinas elétricas.

Em breve, em Pevek, a sauna a vapor comunitária da cidade, ou banya, também terá energia nuclear. A empresa nuclear russa Rosatom conectou os reatores aos tubos de aquecimento em um bairro em junho de 2020. Agora, ela está expandindo o serviço de água quente para toda a cidade, que tem uma população de cerca de 4.500 habitantes.

Os dois núcleos da planta são resfriados por uma série de circuitos de água. Em cada reator, o primeiro circuito está contaminado com partículas radioativas. Mas essa água nunca sai da planta. Por meio de trocadores de calor, ele transfere calor - mas não água contaminada - para outros circuitos.

Em Pevek, um desses circuitos é o sistema de canos que saem da fábrica, se ramificam e fornecem água quente para as residências.A empresa usa uma série de recursos de segurança. A planta pode resistir à queda de um pequeno avião. O navio que o contém funciona como uma estrutura de contenção. E a água que circula pelos edifícios está em uma pressão mais alta do que o circuito de resfriamento do qual extrai o calor dentro da usina, em teoria evitando que um vazamento de radiação se espalhe para a cidade.

Os residentes não podem optar por não receber calor movido a energia nuclear, mas eles receberam bem a nova usina. Maksim Zhurbin, o vice-prefeito, disse que ninguém reclamou nas audiências públicas antes da chegada da barcaça. “Explicamos à população o que aconteceria e não houve objeções”, disse ele. “Estamos usando o átomo pacífico.”

Irina K. Buriyeva, uma bibliotecária, disse que aprecia o calor e a eletricidade abundantes. Sobre os riscos de um vazamento de radiação ou explosão, ela disse: “Tentamos não pensar nisso, honestamente”.

A Rússia é a primeira, mas dificilmente uma exceção, no desenvolvimento de pequenos reatores civis. Este mês, o presidente Emmanuel Macron, da França, propôs uma expansão do extenso setor nuclear de seu país com pequenos reatores, como parte da solução para as mudanças climáticas. A China está construindo pequenos reatores flutuantes inspirados no projeto russo.

Empresas nos Estados Unidos, incluindo General Electric e Westinghouse, têm cerca de uma dúzia de projetos prontos para teste a partir de 2023. Em um exemplo extremo de miniaturização, os militares dos EUA encomendaram um reator pequeno o suficiente para caber em um contêiner; duas empresas, BWXT e X-energy, estão competindo para entregar o dispositivo refrigerado a ar.

A Alemanha, porém, tomou um caminho diferente: o país decidiu fechar todas as suas usinas nucleares após o desastre de Fukushima no Japão em 2011.

Kirill Toropov, o vice-diretor da usina nuclear flutuante em Pevek, disse que seus benefícios já eram visíveis localmente, citando a neve menos manchada com fuligem de carvão. “Precisamos observar esse momento ecológico positivo”, disse ele.

Rozhkov, de 41 anos, um contador que há um ano toma banho e dá banho em três crianças com água vinda do aquecimento nuclear, disse que o uso de pequenos reatores em quebra-gelos pela Rússia lhe deu confiança na tecnologia. “Não estamos preocupados que os detalhes ainda estejam sendo acertados”, disse ele.

Sua esposa disse que eles acreditavam na tecnologia, e acrescentou: “existem coisas que não podemos controlar. Só posso orar por nossa segurança, pela segurança de nossa cidade. Eu digo, ‘Deus, está em suas mãos’”.