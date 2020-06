Um dia antes de comício, Trump emite ameaça velada a manifestantes em Tulsa

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu nesta sexta-feira, 19, uma ameaça velada às pessoas que querem protestar contra seu comício de campanha programado para a noite de sábado em Tulsa, Oklahoma. Com as declarações, o republicano acrescentou uma retórica controvertida ao feriado não oficial de Juneteenth, tido como um momento de reflexão nacional sobre a história racista do país.

"Qualquer manifestante, anarquista, agitador, saqueador ou desleixado que estiver indo para Oklahoma, por favor, entenda que você não será tratado como se estivesse em Nova York, Seattle ou Minneapolis", escreveu Trump no Twitter. "Será uma cena muito diferente!"

Em seu tuíte, Trump não fez distinção entre manifestantes pacíficos, cujo direito de se reunir e se manifestar é protegido pela Primeira Emenda, e saqueadores violentos, alguns dos quais responsáveis ​​por vandalismo e incêndios que ocorreram durante protestos em massa em todo o país nos quais dezenas de milhares saíram às ruas para expressar indignação pelo assassinato de George Floyd.

Mesmo que o tuíte não fizesse essas distinções, Kayleigh McEnany, secretária de imprensa da Casa Branca, disse a repórteres na sexta-feira que o presidente não pretendia ameaçar manifestantes pacíficos. "O que ele queria dizer era com manifestantes violentos", disse McEnany.

Seu retorno à campanha ocorre quando o país lida com sua história racista, um legado de violência que é dolorosamente significativo em Tulsa, local de um massacre racial de 1921 no qual até 300 pessoas foram mortas e centenas de casas e empresas foram destruídas quando uma multidão branca atacou o histórico bairro negro.

A manifestação também ocorre quando os casos de coronavírus estão aumentando em Tulsa e Oklahoma, e as autoridades de saúde pública emitiram avisos sobre os perigos de reunir uma grande multidão dentro de casa. Alguns moradores e empresas locais entraram com uma ação exigindo que o evento fosse adiado, a menos que a arena que o organizou concordasse em aplicar as diretrizes de distanciamento social. Mas na sexta-feira, a Suprema Corte de Oklahoma rejeitou sua tentativa de parar o comício.

As ameaças de Trump, tanto no Twitter quanto fora dele, no entanto, não costumam se concretizar. Ele não seguiu, por exemplo, a ameaça de enviar as forças armadas se as autoridades estatais não reprimissem protestos.

Uma porta-voz do Departamento de Polícia de Tulsa disse que não comentaria o tuíte do presidente. "Estamos permitindo que os cidadãos exerçam seus direitos da Primeira Emenda de maneira pacífica", disse ela.

Na sexta-feira à tarde, um representante do prefeito G.T. Bynum disse que a cidade havia levantado o toque de recolher de três noites, planejado na área ao redor do BOK Center, onde o comício será realizado.

O anúncio representou uma reviravolta caótica em relação aos planos anteriores e ocorreu logo depois que Trump disse no Twitter que havia conversado com o prefeito, "que me informou que não haverá toque de recolher hoje à noite ou amanhã para nossos muitos apoiadores".

Bynum, um prefeito republicano moderado que é amigo da campanha de Trump, disse estar "grato" por Tulsa ter sido escolhida como a cidade anfitriã do comício de retorno de Trump. Ele disse anteriormente que a ordem foi implementada porque havia recebido informações que mostravam que "indivíduos de grupos organizados que se envolveram em comportamentos destrutivos e violentos" em outros lugares estavam planejando viajar para Tulsa "com o objetivo de causar distúrbios durante o comício". /NYT