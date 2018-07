Um dos filhos de Kadafi é capturado em Sirte Mutassim Kadafi, um dos filhos do ex-ditador líbio Muamar Kadafi e chefe do Conselho de Segurança Nacional do pai, foi preso ontem em Sirte. Funcionários do Conselho Nacional de Transição (CNT) confirmaram que Mutassim foi levado a Benghazi, onde foi interrogado. Sirte é um dos últimos bastiões de Kadafi na Líbia. O CNT tenta controlar a cidade há semanas.