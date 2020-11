Um enferrujado Giuliani retorna ao tribunal em nome de Trump

Marc Levy, Mark Scolforo, Associated Press

WILLIAMSPORT, PENSILVÂNIA - Representando um cliente dentro de um tribunal pela primeira vez em quase três décadas, Rudy Giuliani mostrou um pouco de ferrugem ao tentar argumentar que o presidente Donald Trump foi roubado da reeleição.

O ex-promotor federal e prefeito de Nova York, que assumiu os esforços de Trump para anular os resultados da eleição, entrou em um tribunal na pequena cidade de Williamsport, na Pensilvânia, na terça-feira, 17, com algumas dezenas de apoiadores de Trump torcendo por ele do outro lado da rua.

Leia Também Quais são os processos que Trump moveu para tentar barrar eleição de Biden

Nas horas seguintes, ele mexeu em sua conta do Twitter, esqueceu com qual juiz estava falando e lançou acusações selvagens e sem fundamento sobre uma conspiração nacional dos democratas para roubar a eleição.

Nenhuma tal evidência surgiu desde o dia da eleição.

Giuliani incitou um advogado adversário, chamando-o de "o homem que estava com muita raiva de mim, esqueci o nome dele."

Ele confundiu o juiz com um juiz federal em um distrito separado da Pensilvânia que rejeitou um caso de campanha separado de Trump: "Fui acusado de não ler sua opinião e de não entendê-la."

E ele tropeçou no significado de opacidade.

“Nos condados dos demandantes, eles tiveram negada a oportunidade de ter uma observação desobstruída e garantir a opacidade”, disse Giuliani. “Não tenho certeza se sei o que significa opacidade. Provavelmente significa que você pode ver, certo?"

“Isso significa que você não pode”, disse o juiz distrital dos EUA, Matthew Brann.

“Grandes palavras, meritíssimo”, respondeu Giuliani.

Às vezes, a advogada da Filadélfia que trabalhava ao lado de Giuliani, Linda Kerns, assumia as respostas às perguntas de Brann.

A certa altura, um advogado da oposição, Mark Aronchick, contestou as repetidas alegações de Giuliani de que era ilegal os condados ajudarem as pessoas a votar.

“Não espero que ele conheça o código eleitoral da Pensilvânia”, disse Aronchick, sugerindo - sem dizê-lo - que Giuliani era um forasteiro despreparado.

A campanha de Trump está tentando impedir a Pensilvânia de certificar sua eleição. O processo é baseado em uma reclamação de que a Filadélfia e seis condados controlados pelos democratas na Pensilvânia permitiram que os eleitores fizessem correções nas cédulas que, de outra forma, seriam desqualificadas por questões técnicas, como falta de envelope de sigilo ou assinatura.

Não está claro quantas cédulas isso poderia envolver, embora alguns advogados adversários digam que é muito pouco para anular o resultado da eleição. O presidente eleito Joe Biden venceu o Estado por mais de 70 mil votos.

Na terça-feira, os advogados adversários pediram a Brann para rejeitar o caso, chamando as evidências citadas de "na melhor das hipóteses, irregularidades comuns" que não justificariam desfazer os resultados das eleições da Pensilvânia, que entregaram a Casa Branca para Biden.

Ausente dos tribunais como advogado desde 1992

Um promotor federal obstinado que ganhou fama perseguindo os mafiosos de Nova York na década de 1980, Giuliani não comparecia ao tribunal como advogado desde 1992, de acordo com os autos do tribunal.

Giuliani foi o procurador dos EUA responsável pelo famoso Distrito Sul de Nova York antes de vencer sua segunda corrida para prefeito de Nova York em 1993.

Ele ainda era prefeito durante o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, mas teve seu mandato limitado e deixou o cargo no início de 2002. Ele concorreu à presidência em 2008.

Há muito tempo na órbita de Trump, Giuliani se tornou um cão de ataque feroz na campanha de 2016 do presidente, emprestando sua celebridade ao esforço do oprimido e ganhando a gratidão de Trump. Ele emergiu como um jogador importante quando o presidente o tornou o rosto público de sua equipe jurídica durante a investigação do advogado especial Robert Mueller na Rússia.

Giuliani posteriormente atraiu a culpa de outras pessoas próximas a Trump por colocar teorias da conspiração não comprovadas diante do presidente sobre o trabalho que o filho de Biden, Hunter, fez na Ucrânia. Trump sofreu impeachment depois de pressionar Kiev a investigar os Bidens.

Giuliani voltou aos olhos do público na longa corrida desta eleição, mas tem pouco a mostrar para os esforços legais da campanha de Trump.

E ele se tornou o ponto alto quando deu uma entrevista coletiva na frente de uma empresa de paisagismo da Filadélfia, em frente a uma livraria para adultos, quando a corrida foi convocada para Biden.

Ao deixar o tribunal na terça à noite, ele parecia despreocupado se perderia o caso - "bem, obviamente, se perdermos, vamos apelar" - e sugeriu que as principais apostas da campanha de Trump não estão no mesmo lugar.

“Há oito casos, tenho de dizer a vocês”, disse Giuliani.