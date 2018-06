Um imbróglio de 15 meses Acusado pelo governo da Bolívia de desvio de verbas públicas, o senador Roger Pinto Molina refugiou-se na Embaixada do Brasil em La Paz no dia 28 de maio de 2012, alegando perseguição política. O Brasil concedeu asilo ao senador, que ficou por mais de 450 dias no prédio da missão brasileira à espera de um salvo-conduto para deixar o país. Ele fugiu no dia 23, com a ajuda do diplomata Eduardo Saboia.