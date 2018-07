Um líder tão excêntrico quanto brutal

NEIL MACFARQUHAR, THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Muamar Kadafi era um ditador excêntrico e provocador com o guarda-roupa e o visual de um astro de rock envelhecido. Para conter rivais em seu país, sancionou espasmos de pavorosa violência e tumultos, enquanto no cenário mundial tirou proveito da imensa riqueza de petróleo para projetar um papel pessoal desproporcional. Aos 69 anos, morreu "o líder irmão", "o guia da era das massas", "o rei dos reis da África" e - seu preferido - "o líder da revolução".

Os rótulos afixados a ele por outros tenderam a colar mais. O ex-presidente americano Ronald Reagan o chamou de "cachorro louco do Oriente Médio". O ex-presidente do vizinho Egito, Anwar Sadat, batizou-o de "líbio maluco". Mesmo em seus últimos meses, ele se recusava a admitir que o país que havia governado como ditador se voltara contra ele, dizendo a entrevistadores: "Todo meu povo me ama."

Kadafi era um oficial subalterno de 27 anos quando liderou o golpe que derrubou, sem derramamento de sangue, o monarca da Líbia em 1969. Logo em seguida, começou a se passar por filósofo nômade do deserto, publicando, de 1976 a 1979, os três volume do seu Livro Verde, que oferecia sua "terceira teoria universal" para melhorar as coisas superando capitalismo e socialismo. Ele recebia dignitários na ampla tenda branca que mandava erguer em todos os lugares onde ia: Roma, Paris, e, após muita controvérsia, Nova York, numa propriedade em Westchester em 2009. Por dentro da tenda, as paredes acolchoadas podiam estar pintadas com motivos tradicionais como palmeiras e camelos ou bordadas com ideias de Kadafi.

Kadafi declarou que seu sistema político de revolução permanente eliminaria o capitalismo e o socialismo. Mas ele sustentava suas apostas financiando e armando uma cornucópia de organizações violentas, incluindo o Exército Republicano Irlandês e grupos guerrilheiros africanos, e tornou-se um renegado internacional após seu governo ser vinculado a ataques terroristas mortais, particularmente o atentado a bomba a um jato da Pan Am sobre Lockerbie, Escócia, em 1988, que matou 270 pessoas.

Trégua. Depois da invasão do Iraque liderada pelos EUA, Kadafi anunciou que a Líbia abandonaria seus esforços para obter armas não convencionais, incluindo um programa nuclear nascente secreto. Anunciou uma nova era de relações com o Ocidente. Na Líbia, porém, ele governava por meio de um círculo cada vez mais estreito de conselheiros, incluindo seus filhos, e continuou a destruir qualquer instituição que pudesse desafiá-lo.

Quando ele perdeu o poder, a Líbia não possuía Parlamento, comando militar unificado, partidos políticos, sindicatos, sociedade civil e organizações não governamentais. Seus ministérios eram vazios, com a notável exceção da companhia estatal de petróleo. Kadafi sobreviveu a incontáveis tentativas de golpe e assassinato depois das quais exercia uma pesada repressão, alienando importantes tribos líbias. Ele importou soldados de suas aventuras frustradas em lugares como Sudão, Chade e Libéria, transformando milícias heterogêneas da Líbia no que definiu como suas legiões africanas ou islâmicas. "A habilidade de Kadafi para ter sobrevivido tanto tempo repousa em sua posição conveniente de não estar comprometido com uma ideologia única e seu uso da violência de maneira tão teatral", disse Hisham Matar, autor de In the Country of Men (No país de homens, em tradução livre).

Kadafi nasceu de pais beduínos analfabetos numa tenda a pouca distância, para o interior, da cidade costeira de Sirte em 1942 (algumas fontes situam a data em 7 de junho). Seu pai era pastor de camelos e ovelhas. Seus pais fizeram sacrifício para ele estudar, primeiro com um clérigo local e depois na escola secundária. Ali ele começou a idolatrar o presidente Gamal Abdel Nasser, do Egito, que pregava a unidade árabe e o socialismo após depor o rei num golpe em 1952. Ele mostrou comprometimento suficiente para ingressar na Real Academia Militar em Benghazi, na Líbia oriental, e em 1966 foi enviado à Grã-Bretanha para um curso sobre comunicações militares, onde também aprendeu inglês.

Em 1.º de setembro de 1969, liderou um grupo de oficiais jovens para tomar o governo em poucas horas quando o rei Idris estava no exterior. Ele dissolveu o Parlamento e criou um Conselho de Comando Revolucionário de 12 membros para governar a Líbia espelhando o Egito de Nasser. Em um país onde o rei deposto, Idris, viera de uma longa linhagem de figuras religiosas, Kadafi sentiu-se compelido a promover suas credenciais islâmicas. Ele proibiu o álcool e fechou bares, cabarés e cassinos, e colocou fora da lei o ensino de inglês em escolas públicas. Os sinais de trânsito e publicidades que não estavam em árabe foram tapados com tinta. Décadas depois, somente um cabaré havia aberto em toda Trípoli.

Petróleo. A Líbia havia sido desesperadamente pobre até a descoberta de petróleo em 1959. Uma década depois, pouca coisa dessa riqueza chegara até os líbios. O golpe de 1969 mudou isso. O novo governo líbio obrigou as grandes companhias de petróleo e cederem participações majoritárias em troca de acesso contínuo aos campos de petróleo do país, e ele exigiu uma fatia maior dos lucros. O padrão foi imitado por todos os Estados produtores de petróleo, produzindo mudanças profundas em seu relacionamento com as gigantes petrolíferas. Com o aumento das receitas, Kadafi começou a construir estradas, hospitais, escolas e habitações. A expectativa de vida, que em 1969 era de 51 anos, hoje é superior a 74. O alfabetismo saltou para 88%. A renda anual per capital aumentou para mais de US$ 12.000 nos últimos anos. Mas os esforços de Kadafi para eliminar o governo deixaram a Líbia em situação difícil, a infraestrutura deteriorada desmentindo a riqueza gerada pelo petróleo. Fato que, ao que parece, ele nunca se preocupou.

À medida que Kadafi envelhecia, o oficial bonito, esbelto com cabelos pretos e curtos, deu lugar a uma figura mais extravagante. Brocados e medalhas adornavam seus uniformes militares, como fosse algum almirante da Gilbert & Sullivan, e os cabelos ondulados e curtos ficaram longos e revoltos. Depois que adotou a África como sua causa, passou a usar roupas africanas cheias de cores.

Ao deixar para trás seus piores anos patrocinando o terrorismo, o Ocidente e o resto do mundo árabe passaram a tratá-lo como uma ópera cômica. Kadafi dizia que as mulheres não eram iguais aos homens porque eram biologicamente diferentes, mas depois passou a exibi-las como símbolo do sucesso da revolução líbia. Nada teve mais destaque do que a sua falange de guarda-costas mulheres usando uniformes camuflados, unhas pintadas de vermelho e sandálias de salto alto, carregando submetralhadoras. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK E TEREZINHA MARTINO