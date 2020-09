Um mês após explosão, equipes de resgate detectam batimentos cardíacos nos escombros de Beirute

BEIRUTE - Equipes de resgate detectaram nesta quinta-feira, 3, um batimento cardíaco entre os escombros deixados pela explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, há quatro semanas. Os bombeiros escavam o local em busca de sobreviventes.

Um cão farejador utilizado por socorristas chilenos que atuam na região também encontrou um rastro nas proximidades de um prédio que desabou no bairro de Gemmayzeh, explicou o governador da cidade, Marwan Abboud, à imprensa. "Pode haver sobreviventes", disse, apesar de serem mínimas as esperanças de encontrar alguém com vida mais de quatro semanas depois da explosão.

Michel al Mur, do departamento de bombeiros de Beirute, afirmou que o batimento foi detectado a cerca de dois metros abaixo dos destroços."Uma pessoa, de acordo com a câmera [térmica], ainda tem pulsação", declarou.

O prédio desabou completamente com a explosão, que matou 191 pessoas, feriu mais de 6.500 e destruiu áreas inteiras de Beirute. Sete pessoas continuam desaparecidas, segundo o exército libanês. /AFP